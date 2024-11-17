Россиян ждут изменения в квитанциях ЖКХ

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект Роспотребнадзора, который запрещает включать в квитанции жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ) дополнительные услуги без согласия собственников квартир.
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