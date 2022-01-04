Вильфанд предупредил о проблемах с урожаем из-за дефицита осадков в Поволжье

Дефицит осадков в течение последних четырех месяцев наблюдается в Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Оренбургской областях, что может спровоцировать засушливость почвы весной и летом и в результате привести к проблемам с урожаем .
Дефицит осадков в течение последних четырех месяцев наблюдается в Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Оренбургской областях, что может спровоцировать засушливость почвы весной и летом и в результате привести к проблемам с урожаем .
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