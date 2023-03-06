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Яннис специально промахнулся в концовке с «Уизардс», чтобы взять подбор и оформить трипл-дабл

Яннис специально промахнулся в концовке с «Уизардс», чтобы взять подбор и оформить трипл-дабл

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в матче с «Вашингтоном» (117:111). На последних секундах встречи Янниу не хватало одного подбора до трипл-дабла.

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