В СВР заявили о причастности «англосаксонских спецслужб» к подрыву «Северных потоков»

Диверсанты западных спецслужб, в частности профессионалы из США и Великобритании, напрямую участвовали в подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
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