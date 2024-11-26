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В СВР заявили о причастности «англосаксонских спецслужб» к подрыву «Северных потоков»

В СВР заявили о причастности «англосаксонских спецслужб» к подрыву «Северных потоков»

Диверсанты западных спецслужб, в частности профессионалы из США и Великобритании, напрямую участвовали в подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Да это всем давно известно из без СВР! Вопрос- тогда зачем СВР, если всем давно известно и кто принимал решение по взрыву, и кто его организовывал ,и как, и какими средствами!!!!
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21 час.

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