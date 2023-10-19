Звезда "9-й роты" Фидаров стал главой Минкультуры Северной Осетии

Российский актер осетинского происхождения Сослан Фидаров, прославившийся благодаря роли Бекбулатова по прозвищу Пиночет в фильме Федора Бондарчука "Девятая рота", 19 октября был назначен на должность министра культуры Северной Осетии.
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