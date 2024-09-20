Аналитики рассказали о подорожании риса в российских магазинах

Какой вид риса самый популярный, сколько он стоит и как меняются цены сегодня в преддверии Всемирного дня риса рассказали «Известиям» аналитики компании АТОЛ — разработчика технологий для обмена товарами и услугами в России.
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