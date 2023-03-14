Как ребенку пережить ЕГЭ без стресса, рассказали родителям уссурийских школьников

Общегородское родительское собрание "ЕГЭ — 2023" (18+) провели в администрации Уссурийска. Встретившись с представителями управления образования, мамы и папы выпускников смогли узнать, какие этапы экзамена совсем скоро предстоит пройти их детям.
Общегородское родительское собрание "ЕГЭ — 2023" (18+) провели в администрации Уссурийска. Встретившись с представителями управления образования, мамы и папы выпускников смогли узнать, какие этапы экзамена совсем скоро предстоит пройти их детям.
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