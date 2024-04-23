Последнее "американское" предупреждение: США накажут Китай за сотрудничество с Россией

Фото: globallookpress.com/Liu Jie Сегодня 28K прочитали Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется в столицу КНР.
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