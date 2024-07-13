Экс-главком НАТО Ставридис заявил о превосходстве арктического флота России

Корабли ледокольного флота России превосходят любые имеющиеся у стран — участниц НАТО такие же суда. Такое мнение высказал бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье, опубликованной 13 июля агентством Bloomberg.
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