Экс-главком НАТО Ставридис заявил о превосходстве арктического флота России

Корабли ледокольного флота России превосходят любые имеющиеся у стран — участниц НАТО такие же суда. Такое мнение высказал бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье, опубликованной 13 июля агентством Bloomberg.