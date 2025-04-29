Древний голос Евангелия: в Ватикане расшифровали уникальный фрагмент Нового Завета Ирина ВальковаСенсационная новость с берегов Тибра: в стенах Ватиканской апостольской библиотеки, под сводами одного из старейших хранилищ христианской письменности, ученые сумели расшифровать уникальный фрагмент Нового Завета, скрытый в недрах древней рукописи VI века.