Древний голос Евангелия: в Ватикане расшифровали уникальный фрагмент Нового Завета Ирина ВальковаСенсационная новость с берегов Тибра: в стенах Ватиканской апостольской библиотеки, под сводами одного из старейших хранилищ христианской письменности, ученые сумели расшифровать уникальный фрагмент Нового Завета, скрытый в недрах древней рукописи VI века.
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