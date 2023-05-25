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«Динамо» подписало Волченкова из жлобинского «Металлурга». Защитник набрал 34 очка в 55 матчах в чемпионате Беларуси

Бело-голубые подписали с 22-летним хоккеистом соглашение на два года. Договор носит двусторонний характер.

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