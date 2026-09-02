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Царьград

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МИД России отверг обвинения Германии из-за инцидента с БПЛА

МИД России отверг обвинения Германии из-за инцидента с БПЛА

Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Германии из-за обвинений в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

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