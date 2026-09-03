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Мировое обозрение

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Хаос задачи трех тел преодолен? Математики научились находить точные орбиты по точкам выравнивания

Хаос задачи трех тел преодолен? Математики научились находить точные орбиты по точкам выравнивания

Взаимодействие двух космических тел — например, одиночной звезды и обращающейся вокруг нее планеты — описывается классическими законами Кеплера.

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