СМИ: на выборах президента Абхазии лидирует Гунба

Лидером второго тура выборов президента Абхазии по результатам опросов избирателей при выходе из участков является набирающий более 61% голосов Бадра Гунба, 1 марта сообщает абхазское издание «Апсны 360».
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