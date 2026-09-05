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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ринат Фахретдинов не будет драться в российских лигах: «Там каждый топ-боец либо мой знакомый, либо спарринг-партнер»

Бывший боец UFC Ринат Фахретдинов объяснил, почему не хочет выступать в российских лигах. «Российские организации точно не рассматриваю.

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