Новая потрясающая статья Р. Ищенко - воистину он лучший эксперт по Украине. Читаем, мотаем на ус, разбираем на цитаты, распространяем.
Украинская национальная идея полностью реализована
Комментарии
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Eduard
Знаете что такое ЕС? Это "швейцарский сыр" в мышеловке!
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6 час.
Eduard
А принимают,чтобы оттяпать очередную территориюи война не нужна,просто дурите людям бошку некими "ценностями7!
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6 час.
Анастасия Гончарова
пусть эти твари идут хоть к чертям ,но только из польских туалетов ,уже таак надоели эти мрази аж слышать про этих ублюдков ничего не хочется...опостылели просто эти свиньи..🐽🪱🦨🐷🐓
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3 час.
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