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Украинская национальная идея полностью реализована

Украинская национальная идея полностью реализована

Новая   потрясающая  статья   Р. Ищенко  -  воистину  он  лучший      эксперт  по   Украине.  Читаем,     мотаем  на  ус,  разбираем  на  цитаты,  распространяем.

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Комментарии
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Eduard
Знаете что такое ЕС? Это &quot;швейцарский сыр&quot; в мышеловке!
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6 час.
Eduard
А принимают,чтобы оттяпать очередную территориюи война не нужна,просто дурите людям бошку некими &quot;ценностями7!
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6 час.
Анастасия Гончарова
пусть эти твари идут хоть к чертям ,но только из польских туалетов ,уже таак  надоели эти мрази  аж слышать про этих ублюдков ничего не хочется...опостылели просто эти свиньи..🐽🪱🦨🐷🐓
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3 час.

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