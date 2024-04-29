Юлия Әдһәмова: «Безнең төп максатыбыз – халыкта үз тарихына кызыксыну тудыру. Без тиешле дәрәҗәдә игътибар җитмәгән 3 локацияне берләштерәбез.
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Юлия Әдһәмова: «Безнең төп максатыбыз – халыкта үз тарихына кызыксыну тудыру. Без тиешле дәрәҗәдә игътибар җитмәгән 3 локацияне берләштерәбез.