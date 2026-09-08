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Татар-информ

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В детском саду Калининграда 12 детей заболели сальмонеллезом

В детском саду Калининграда 12 детей заболели сальмонеллезом

В детском саду Калининграда 12 детей заболели сальмонеллезом, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

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