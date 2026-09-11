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The Eurasia Daily news agency

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A new solution to protect the refinery: the Reaper complex resists single drones and swarms

A new solution to protect the refinery: the Reaper complex resists single drones and swarms

The Russian Reaper electronic warfare (EW) software and hardware complex is presented, which does not actually become obsolete, is able to successfully withstand both single drones and swarms of drones.

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