В Петербурге нашли тело экс-невестки Марии Шукшиной

Во время осмотра места происшествия специалисты нашли множество шприцев.В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело 26-летней Фрейи Зильбер, известной своими скандалами и связями с семьей актрисы Марии Шукшиной.
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