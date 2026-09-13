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Смешные мемы и картинки про шоколад

Смешные мемы и картинки про шоколад

Юмор черный, белый и молочный! Смотрите — и все у вас будет в шоколаде! Прямо даже не знаем, как и сказать, мужики, так что саданем в лоб: 13 сентября — Международный день шоколада (на заморском — International Chocolate Day)!Сей продукт из какао-масла и какао-бобов считается женским и детским.

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