Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ

Анатолий Рябенко

СВО это демилитаризация и денационализация. Что тут непонятно? Чем больше будет уничтожено бандеровского отрепья тем лучше будет выполнена задача СВО. В мирное время забивать тюрьмы этим дерьмом для перевоспитания нет никакого смысла. В этом особенность военных действий на Украине. Зеленский этому мастерски помогает. Молодец пусть всех бандеровцев гонит на передовую в мясорубку.