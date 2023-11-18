Политнавигатор России не нужно спешить захватывать какие-то украинские территории или проводить лобовые атаки – ее тактика в том, что на оборонительных позициях ВС РФ уничтожают украинские войска, сохраняя свои.
Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ
Комментарии
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Анатолий Рябенко
СВО это демилитаризация и денационализация. Что тут непонятно? Чем больше будет уничтожено бандеровского отрепья тем лучше будет выполнена задача СВО. В мирное время забивать тюрьмы этим дерьмом для перевоспитания нет никакого смысла. В этом особенность военных действий на Украине. Зеленский этому мастерски помогает. Молодец пусть всех бандеровцев гонит на передовую в мясорубку.
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16 час.
TG
Tamara Goncharuk
Чушь пишет, стратег хренов.
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9 час.
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