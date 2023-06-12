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Хабаровский край стал одним из популярных туристических направлений

Хабаровский край стал одним из популярных туристических направлений

Подведены результаты туристической деятельности в Дальневосточном федеральном округе. Как сообщается в пресс-службе регионального правительства, в ДФО побывали почти пять миллионов человек.

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