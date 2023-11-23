Бывший директор компании властей ХМАО осужден в Севастополе за взятки и халатность

Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов, который до этого долгие годы работал в структурах правительства Ханты-Мансийского автономного округа, приговорен к восьми годам колонии за получение взятки и халатность.
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