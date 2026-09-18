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Мать и двое детей погибли из-за отравления в Саратовской области

Мать и двое детей погибли из-за отравления в Саратовской области

В Калининске Саратовской области умерли 50-летняя женщина и двое детей, восьми и десяти лет В Саратовской области возбуждено уголовное дело после смерти трех человек от отравления.

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