Мать и двое детей погибли из-за отравления в Саратовской области

В Калининске Саратовской области умерли 50-летняя женщина и двое детей, восьми и десяти лет В Саратовской области возбуждено уголовное дело после смерти трех человек от отравления.
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