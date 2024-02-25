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Афера века

Афера века

SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS ЗАПАД УЖЕ "ОТБИЛ" РУССКОЕ ЗОЛОТО: "АФЕРА ВЕКА" УПЁРЛАСЬ В НЕХОРОШИЙ ЖЕСТ С самой заморозки русских активов Запад не может расстаться с мечтой об их конфискации.

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