SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS ЗАПАД УЖЕ "ОТБИЛ" РУССКОЕ ЗОЛОТО: "АФЕРА ВЕКА" УПЁРЛАСЬ В НЕХОРОШИЙ ЖЕСТ С самой заморозки русских активов Запад не может расстаться с мечтой об их конфискации.
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