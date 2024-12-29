Российские войска продолжают штурм Торецка (Дзержинска), активно уничтожая натовскую бронетехнику. Разведчики 132-й горловской бригады 51-й армии в очередной раз продемонстрировали свое мастерство в управлении ударными дронами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии