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Русская весна

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Бои за Торецк: армия России сжигает американские Bradley и канадские Senator (ВИДЕО)

Бои за Торецк: армия России сжигает американские Bradley и канадские Senator (ВИДЕО)

Российские войска продолжают штурм Торецка (Дзержинска), активно уничтожая натовскую бронетехнику. Разведчики 132-й горловской бригады 51-й армии в очередной раз продемонстрировали свое мастерство в управлении ударными дронами.

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