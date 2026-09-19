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Татар-информ

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Второй авто на конкурсе «Всей семьей на выборы» выиграла Миляуша Губайдуллина

Второй авто на конкурсе «Всей семьей на выборы» выиграла Миляуша Губайдуллина

Фото: скриншот видео В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем второго из трех автомобилей Sollers ST8 стала Миляуша Губайдуллина из Казани.

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