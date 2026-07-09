💡Крым частично остаётся без электроэнергии Свет полностью отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщили в «Крымэнерго».
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💡Крым частично остаётся без электроэнергии Свет полностью отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщили в «Крымэнерго».