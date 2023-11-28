Экономист Латкин ответил, чего ждать от цен в России к концу 2023 года

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. К концу года многие товары обычно дорожают. Произойдет ли повышение цен в текущем году и чем это будет объяснено, «ФедералПресс» узнал у доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и управления ВГУЭС Александра Латкина.