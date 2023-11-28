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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Экономист Латкин ответил, чего ждать от цен в России к концу 2023 года

Экономист Латкин ответил, чего ждать от цен в России к концу 2023 года

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. К концу года многие товары обычно дорожают. Произойдет ли повышение цен в текущем году и чем это будет объяснено, «ФедералПресс» узнал у доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и управления ВГУЭС Александра Латкина.

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