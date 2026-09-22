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Spectator: Украина вряд ли входит в пятёрку приоритетов Трампа

Spectator: Украина вряд ли входит в пятёрку приоритетов Трампа

Украина вряд ли входит в первую пятёрку приоритетных вопросов для президента США Дональда Трампа, считает британский журнал Spectator.

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