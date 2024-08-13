Рассеянный квартирный вор из Омска спалился на зубочистке, которую оставил в чужой квартире. В 2022 и 2024 годах мужчина предпенсионного возраста обнес несколько частных домов на Левом берегу.
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Рассеянный квартирный вор из Омска спалился на зубочистке, которую оставил в чужой квартире. В 2022 и 2024 годах мужчина предпенсионного возраста обнес несколько частных домов на Левом берегу.