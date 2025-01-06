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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «На уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль. Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны»

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного союза биатлонистов (IBU).

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