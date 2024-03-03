МОСКВА. СЕВЕРО-...
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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В Москве реализуются поручения президента в области цифровизации услуг

В Москве реализуются поручения президента в области цифровизации услуг

Услуги постепенно переходят в цифру Москва активно развивает систему цифровых услуг для населения, которая является частью национального проекта «Экономика данных», анонсированного президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

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