В Москве реализуются поручения президента в области цифровизации услуг

Услуги постепенно переходят в цифру Москва активно развивает систему цифровых услуг для населения, которая является частью национального проекта «Экономика данных», анонсированного президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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