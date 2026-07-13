Рөстәм Миңнеханов Саба районында мәдәният йорты һәм тернәкләндерү үзәге ачты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Саба районына килде. «Газпром межрегионгаз» ҖЧҖ генераль директоры Сергей Густов белән бергә ул компаниянең хәйрия проекты кысаларында төзелгән күп функцияле мәдәният йортын ачты, дип хәбәр итте Татарстан Республикасы Рәисе үзенең Макстагы рәсми каналында.
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