«Грузинская мечта» набирает более 54% голосов после обработки 99% бюллетеней, у оппозиции в сумме около 37%

Политика как она есть

Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Грузии. После обработки 99% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов, прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, сообщает ЦИК.