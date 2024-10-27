«Грузинская мечта» набирает более 54% голосов после обработки 99% бюллетеней, у оппозиции в сумме около 37%

Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Грузии. После обработки 99% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов, прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, сообщает ЦИК.
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