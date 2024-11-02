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LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс в гостях у «Машук-КМВ», «Волга» примет «Родину-2»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 16-й тур 3 ноября «Челябинск» – «Сибирь» – 13:00 «Калуга» – «Ленинградец» – 14:00 «Текстильщик» – «Авангард» Курск – 14:00 «Кубань» – «Спартак» Кострома – 17:00 «Волгарь» – «Велес» – 17:00 Группа «Серебро» 16-й тур 2 ноября «Машук-КМВ» – «Торпедо» Миасс – 16:00 «Иртыш» Омск – «Динамо» Брянск – 16:00 «Краснодар-2» – «Химик» – 17:00 «Муром» – «Металлург» Липецк – 18:00 3 ноября «Волга» Ульяновск – «Родина-2» – 15:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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