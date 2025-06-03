Пенсионерка из Колпино получила 100 тысяч рублей за перелом плеча

Их взыскали с организации-должника, отвечавшего за уборку снега Приставы помогли пожилой жительнице Колпино получить компенсацию морального вреда за падение на пешеходном переходе из-за наледи и неубранного снега прошлой зимой, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.