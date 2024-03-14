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Социолог Козырев: повышение возраста молодежи до 38 лет позволит расширить льготы

Социолог Козырев: повышение возраста молодежи до 38 лет позволит расширить льготы

В России предложили повысить возраст молодежи как минимум до 38 лет. Такие меры позволили бы расширить льготы на более широкий круг людей, сообщил доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев в беседе с «Известиями».

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
А я предлагаю до 70.
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