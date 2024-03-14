Социолог Козырев: повышение возраста молодежи до 38 лет позволит расширить льготы

В России предложили повысить возраст молодежи как минимум до 38 лет. Такие меры позволили бы расширить льготы на более широкий круг людей, сообщил доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев в беседе с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии