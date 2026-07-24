Виртуальный урок по ПДД провели для детей бойцов СВО в Красногорске

В Красногорске дети участников и ветеранов СВО освоили ПДД с помощью VR-тренажера. Интерактивное занятие прошло на базе проекта «Мир безопасных дорог», разработанного Минтрансом Подмосковья совместно с «Лабораторией дорожной культуры Урбантех».
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