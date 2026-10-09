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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев предрек победу «Краснодара» над «Зенитом»: «В последних играх петербуржцы не были убедительными. Будет обилие голов»

Игорь Корнеев поделился ожиданиями от центрального матча 10‑го тура РПЛ между « Краснодаром » и « Зенитом ».

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