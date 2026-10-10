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Фото-Мир и обо всем...

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Империя компромиссов: как лоскутное одеяло части Европы стало Бельгией вопреки здравому смыслу

Империя компромиссов: как лоскутное одеяло части Европы стало Бельгией вопреки здравому смыслу

1830 год оставил в истории Европы событие, которое из сегодняшнего дня выглядит технологической и политической аномалией.

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