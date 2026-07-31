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Газета.ру

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UFA1.RU: в Уфе толпа подростков в балаклавах избила мальчика за комментарий

UFA1.RU: в Уфе толпа подростков в балаклавах избила мальчика за комментарий

В Уфе толпа подростков догнала и избила 13-летнего мальчика. Об этом сообщает UFA1.RU. Инцидент произошел на улице Правды после конфликта в интернете - мальчик оставил грубую запись под видео 16-летнего автора, и тому это не понравилось.

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