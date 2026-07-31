UFA1.RU: в Уфе толпа подростков в балаклавах избила мальчика за комментарий

В Уфе толпа подростков догнала и избила 13-летнего мальчика. Об этом сообщает UFA1.RU. Инцидент произошел на улице Правды после конфликта в интернете - мальчик оставил грубую запись под видео 16-летнего автора, и тому это не понравилось.