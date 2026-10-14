Медведково
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Медведково

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МГПУ приглашает на Единый день открытых дверей в Медведково

17 октября Московский городской педагогический университет проведёт Единый день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 14:00 по адресу: улица Грекова, дом 3, корпус 1 (станция метро «Медведково»).

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