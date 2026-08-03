Глава Минфина США планирует купить японские иены на сумму до $10 млрд

Министр финансов США Скотт Бессент во время открытого для прессы заседания кабинета Дональда Трампа в Кэмп-Дэвиде был сфотографирован с блокнотом, на котором была заметка о покупке японских иен на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов.