Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

В правительстве Питера совсем охренели? Беглова со всей его свитой гнать надо в Баку! И взять на карандаш всех, кто будет подписывать документы и награждать предателей. Стыд и позор!

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(Отставки этого субъекта многократно требовал Герой России Евгений Пригожин) а где посмотреть указ президента РФ о награждении этого лица героем России? (коллеги из «Фонтанки» точно узнали, когда это звание было присвоено главе «Вагнера» — 20 июня 2022 года. Эта дата указана в грамоте о присвоении звания Героя России, которую обнаружили оперативники в доме Пригожина 25 июня) Указ от этого числа был только один. Указ Президента Российской Федерации от 20.06.2022 г. № 387 О мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей. Официальный портал правовой информации pravo.gov.ru. И какой это китель когда это обычный гражданский костюм, но афишируют это фото как китель Евгения Пригожина со всеми полученными наградами. 🤣😂