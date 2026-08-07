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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 8 августа, все медали дня: разыграют награды в эстафете на открытой воде и в хайдайвинге

8 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют три комплекта наград. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Плавание на открытой воде Смешанная эстафета 4x1500 м 11.

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