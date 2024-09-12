Reuters идентифицировал 23 пропавших без вести в боях в Мали «вагнеровцев»

Среди «вагнеровцев», участвовавших в боях с повстанцами-туарегами в Мали в конце июля 2024 года, были бойцы, участвующие в освобождении ряда населенных пунктов на Украине, в том числе Артемовска (Бахмут).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии