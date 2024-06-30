НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В калужском МВД рассказали, сколько мигрантов лишили гражданства за преступления

В калужском МВД рассказали, сколько мигрантов лишили гражданства за преступления

Осенью 2023 года вступил в силу закон о лишении мигрантов приобретенного гражданства России за совершение преступления, приготовление к нему или покушение на негоОсенью 2023 года вступил в силу закон о лишении мигрантов приобретенного гражданства России за совершение преступления, приготовление к нему или покушение на него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх