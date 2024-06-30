В калужском МВД рассказали, сколько мигрантов лишили гражданства за преступления

Осенью 2023 года вступил в силу закон о лишении мигрантов приобретенного гражданства России за совершение преступления, приготовление к нему или покушение на негоОсенью 2023 года вступил в силу закон о лишении мигрантов приобретенного гражданства России за совершение преступления, приготовление к нему или покушение на него.
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