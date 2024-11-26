These Are The Countries That Triggered Democrats Are Moving To After Trump's Resounding Victory As triggered Democrats sought to deal with the PTSD of a Trump election victory, Visa website La Vida reported a dramatic 2,300 percent increase in U.
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