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Zero Hedge

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These Are The Countries That Triggered Democrats Are Moving To After Trump's Resounding Victory

These Are The Countries That Triggered Democrats Are Moving To After Trump's Resounding Victory

These Are The Countries That Triggered Democrats Are Moving To After Trump's Resounding Victory As triggered Democrats sought to deal with the PTSD of a Trump election victory, Visa website La Vida reported a dramatic 2,300 percent increase in U.

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